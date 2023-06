Napoli | Hoeness | «Osimhen? Ci piace | ma costa troppo»

(Di sabato 3 giugno 2023) Le parole di Uli, presidente del Bayern Monaco, su Victor: l’attaccante delè uno degli obiettivi dei bavaresi Uliha parlato a Süddeutsche Zeitung degli obiettivi del Bayern Monaco sul mercato, in particolare in attacco. Di seguito le sue parole. «É chiaro che stiamo cercando un numero 9, nella vita è un’assicurazione sulla vita.Victor mi, ma dal mio punto di vista al momento. Stessa cosa per Kane».

