Pedro Téllez - Giròn, duca di Osuna termina la sua carica in qualità di Viceré didi Filippo ... 1977 " Roma: Emilio Rossi, vicedirettore de Il Secolo XIX vienein un attentato ad opera ...... fra gli altri, il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo (assente il sindaco Enzo)... (….) Ogni volta che il nostro Paese è statoda catastrofi naturali, alluvioni, ...Questa notte i carabinieri della tenenza di Cercola, in provincia di, sono intervenuti in via Matilde Serao 12 per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo ... Nessun. Indagini in ...

Napoli, ferito dopo il calcetto: così il 19enne è stato pugnalato ilmattino.it

c’era bisogno di un trasferimento presso l’ospedale in cui vi è il reparto di Chirurgia Toracica e quindi al Cardarelli di Napoli. Ma dal nosocomio napoletano hanno fatto sapere di non poter ricevere ...Il 19enne è stato portato nella tarda serata di ieri in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita ...