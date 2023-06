Napoli | domani la premiazione dei Campioni d’Italia 2022 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) Aè tutto pronto per la festa Scudetto. Al termine del match contro la Sampdoria, allo stadio “Diego Armando Maradona” il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, consegneranno la medaglia d’oro a tutti i calciatori e all’allenatore del, Luciano Spalletti. Il Capitano Giovanni Di Lorenzo salirà per ultimo per alzare il trofeo. Oltre ai tanti che affolleranno lo stadio, ci sarà un’occasione per seguire “da vicino” laanche da casa. Gli appassionati che inquadreranno il QR code durante la diretta Dazn potranno entrare direttamente in campo e vivere un’esperienza immersiva a 360° grazie alle speciali TIM CAM 5G presenti a bordo campo e alla forza delle connessioni 5G di TIM. Da casa direttamente dal proprio smartphone, infatti, si potrà scegliere in ...

Considerata l'alta richiesta dei tifosi per assistere all'ultima partita di campionato Napoli-Sampdoria prevista per domenica 4 giugno allo stadio Maradona e seguendo la linea dell'Amministrazione di favorire una festa diffusa per lo scudetto degli azzurri in un clima di festa, il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria in programma sarà trasmesso sui maxischermi presenti in città. Lo ha ottenuto il sindaco Gaetano Manfredi parlando con la Lega Calcio, d'intesa col Prefetto Claudio Palomba.

