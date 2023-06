Domenica 4 giugno a Milano la \''Ball Run\'' con i campioni di Italia e Spagna, finaliste dell'Europeovinto dagli azzurri. L'iniziativa è ...4 giugno: l'Italia di Sandro Gamba batte la Spagna e si tuffa nell'oro continentale. Emozioni mai vissute prima e raramente rivissute dopo. Quel, arrivato un anno dopo l'impresa ...Il 4 giugnola Nazionale vince il suo primo oro europeo ain finale con la Spagna. Domenica, quarant'anni dopo, Furie Rosse e Azzurri si ritrovano a Milano: non più avversari in campo, amici impegnati ...

Nantes 1983: a Milano Italia e Spagna 40 anni dopo La Gazzetta dello Sport

