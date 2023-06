Nadal si opera e saluta il 2023 | “Sto bene | ma non rientrerò a breve”

(Di sabato 3 giugno 2023) Arrivederci nel 2024. Come già fatto capire nelle scorse settimane, quando ha annunciato il suo forfait al Roland Garros, Rafanon sarà in grado di tornare in campo prima di fine anno . Il maiorchino...

Considerati i 5 mesi di cui parla, non rientrerà in campo prima di novembre: sulla carta potrebbe però prendere parte alle Finals di Coppa Davis a Malaga.

Fermo per un infortunio dal mese di gennaio, Rafa Nadal, che ha saltato anche il Roland Garros, è stato operato per risolvere un paio di problemi ...Lo spagnolo Rafael Nadal, che proprio oggi ha compiuto 37 anni, è stato operato in artroscopia a Barcellona per una lesione all'ileopsoas sinistro che gli dava gravi problemi al tendine e dovrà stare ...