Nadal operato a Barcellona | compleanno in ospedale | ecco quando tornerà

BARCELLONA (SPAGNA) - "L'obiettivo è giocare la Coppa Davis alla fine dell'anno e guardare al prossimo, per chiudere così al meglio visto che penso sarà l'ultimo in campo per me" . Così Rafaparlava a metà maggio annunciando il suo forfait in vista del Roland Garros e prima dell' intervento chirurgico per una lesione all'ileopsoas sinistro cui si è sottoposto ieri (venerdì 2 giugno) ...Rafaelè statovenerdì sera nel tentativo di superare il suo problema all'anca. Il 22 volte campione di uno Slam si aspettava di rimanere fuori solo per sei - otto settimane a causa dell'...Dopo mesi di calvario, alla fine, Rafaelha optato per l'intervento chirurgico. L'ex numero uno al mondo, che nelle scorse settimane ... è statoin artroscopia per la lesione all'ileopsoas ...

Arrivederci nel 2024. Come già fatto capire nelle scorse settimane, quando ha annunciato il suo forfait al Roland Garros, Rafa Nadal non sarà in grado di ...L'assenza del maiorchino si prolumgherà ancora dopo l'intervento per rimediare ad una lesione all'ileopsoas sinistro ...