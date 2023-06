Nadal | intervento allo psoas sinistro | come sta

(Di sabato 3 giugno 2023) Parigi, 3 giu. (Adnkronos) - Rafaelè stato operato venerdì sera nel tentativo di superare il suo problema all'anca. Il 22 volte campione di uno Slam si aspettava di rimanere fuori solo per sei-otto settimane a causa dell'infortunio subito agli Australian Open di gennaio, ma dopo quasi cinque mesi non si è ripreso.è stato costretto a saltare i Roland Garros per la prima volta in quasi due decenni, avendo ammesso che la sua squadra non era stata in grado di trovare una soluzione al problema. Lo spagnolo, che sabato compie 37 anni, ha annunciato il mese scorso che si sarebbe preso una pausa, potenzialmente per il resto della stagione, prima di quello che si aspetta sarà il tour d'addio del prossimo anno. I rappresentanti dihanno rivelato l'chirurgico venerdì, con il 14 volte campione ...

Intervento chirurgico per Rafa Nadal Ubitennis

