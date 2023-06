MXGP | Jeffrey Herlings conquista la Qualifying Race a Kegums 6° Alberto Forato

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Sono arrivati i responsi dalladel GP di Lettonia di, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato di, si è assistito una prova particolarmente intensa in uno dei contesti più classici del calendario iridato. La sabbia lettone è stata territorio didell’olandese. Il pilota della KTM si è imposto nell’ormai consueto duello con lo spagnolo Jorge Prado, leader della classifica generale. L’iberico della GasGas ha provato a contrastare fino alla finee la sfida è stata un vero e proprio spettacolo, visto il distacco di appena 0.467. Se questo è solo l’antipasto di domani, in gara-1 e in gara-2 ci sarà da divertirsi. In terza posizione ha concluso lo spagnolo Ruben Fernandez ...