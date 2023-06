Mutui | molti lasciano perdere e preferiscono l’affitto | vediamo se hanno ragione

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 giugno 2023) Uno dei problemi più gravi portati dalla crisi economica è quello dei tassi dei. Sempre più italiani ripiegano sulle abitazioni in affitto. Acquistare una casa nel 2023 sembra una missione impossibile. L’aumento vertiginoso dei costi per i tassi deista portando sempre più persone a scegliere di vivere in affitto per contenere i costi. Una panoramica sul mercato immobiliare può farci capire meglio la situazione. Iin Italia continuano ad essere alti,passare al– ANSA – ILoveTrading.itGli effetti più complessi da prevedere della guerra in Ucraina per i semplici cittadini italiani sono stati quelli collegati non tanto alle complicazioni economiche portate dalla guerra, ma dalle reazioni degli istituti bancari a questi ultimi. Uno su tutti ...