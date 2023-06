Musetti-Alcaraz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) Lorenzoaffronterà Carlosnegli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista azzurro ha dato spettacolo sui campi parigini, travolgendo nell’ordine Ymer, Shevchenko e Norrie. L’asticella ora però si alza visto che sulla sua strada trova il numero uno al mondo, lo spagnolo. Quest’ultimo ha lasciato un set per strada contro Daniel, ma finora non ha corso grossi rischi, superando agevolmente anche un avversario ostico come Shapovalov. I due si ritrovano dopo la finale di Amburgo dello scorso anno, vinta a sorpresa da. A scendere in campo con i favori del pronostico, però, sarà ovviamente. PROGRAMMA E COPERTURA ...

CarlosLorenzoUbaldo Scanagatta : Allora, siamo qui con il coach di. Ma che ha fatto, ha battuto il n. 13 ... vedo già che sorridi, ora al prossimo turno per Lorenzo ci sarào Shapovalov [l'...Affronterai Lorenzonegli ottavi di finale. Ha vinto il match che avete disputato ad Amburgo lo scorso anno. Che sfida rappresenta per te: " Sarà una grande sfida per me. Sta ...

Roland Garros - Musetti nel Cube: "E' il mio periodo migliore. Con Alcaraz sarà un grande match" Eurosport IT

Lorenzo Musetti sarà il prossimo rivale di Carlos Alcaraz, che sa bene che non sarà una passeggiata negli ottavi di finale del Roland Garros: "Sarà una grande sfida per me. Sta giocando davvero alla ...Carlos Alcaraz rullo compressore. Il tennista spagnolo si è sbarazzato ... quindi vedremo cosa succederà qui", ha detto lo spagnolo. Sul match contro Musetti "Sarà una grande sfida per me contro ...