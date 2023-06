Multe stradali | incassi sempre più in alto | nel 2022 +37% Milano guida la classifica delle città con più guadagni dalle contravvenzioni

(Di sabato 3 giugno 2023) Lesono diventate una miniera d’oro per molti Comuni italiani. Così se da una parte i cittadini pagano, dall’altra le casse comunali si riempiono. Per informare i cittadini su come contrastare questo fenomeno, il Codacons ha organizzato un incontro online.più in: neloro per molti Comuni in Italia: secondo il Codacons, nelgli introitisono cresciuti del 37%, a 547 milioni di euro. Dunque, mentre i Comuni ci guadagnano, a rimetterci sono i cittadini. Dalla ricognizione annuale condotta dal Ministero dell’Interno e dai dati resi disponibili ...

In base alla rendicontazione ufficiale sui proventi delle, Genova risulta la terza città d'Italia per i maggiori incassi ottenuti grazie agli autovelox. Lo afferma Assoutenti, che denuncia però il rischio "di un utilizzo non corretto degli ...Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al governo per essere poi pubblicati ...Milano regina delle, il Comune incassa 151 milioni Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle. Lo afferma il Codacons , che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al governo per essere poi pubblicati ...

Multe stradali, boom di incassi nel 2022: proventi a +37%, Milano in testa TGCOM

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato ...Milano si conferma al primo posto tra i comuni italiani che guadagnano di più grazie alle multe stradali, è quanto rivelato dal Codacons. Secondo i dati forniti dalla rendicontazione ufficiale degli ...