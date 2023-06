Multe stradali | boom di incassi nel 2022 | proventi a +37% | Milano in testa

...ricavi da sanzioni sono saliti nel 2022 del 37% a quota 547 milioni Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alleMilano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al governo per essere poi pubblicati ...Webinar contro leingiuste Per aiutare i cittadini italiani a contestare leingiuste, il Codacons ha organizzato il 12 giugno un webinar in cui legali ed esperti del settore forniranno ...

Milano si conferma in testa alla classifica dei comuni italiani che hanno registrato i più alti proventi grazie alle multe stradali. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato i dati della rendicontazione. Nel capoluogo lombardo i proventi superano i 151 milioni di euro. In seconda posizione Roma con 133 milioni, seguita da Firenze a 46. In tutto, secondo Codacons, le infrazioni hanno "reso" 547 milioni.