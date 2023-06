(Di sabato 3 giugno 2023)arbitraledelvalido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023:delladeltra, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Massimi.DEL89? Espulso Cambiaghi – Doppio giallo per l’esterno dei toscani, che ferma fallosamente la ripartenza di Zaccagni.

Al Castellani, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Castellani,e Lazio si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Commenta per primo Di seguito la rassegna completa degli episodi dain Cremonese - Salernitana ed- Lazio , le due gare serali dell'ultimo turno di Serie A: CREMONESE - SALERNITANA PERENZONI MASTRODONATO - CIPRIANI IV: GARIGLIO VAR: ABBATTISTA AVAR: ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023:- Lazio L'episodio chiave delladel match trae Lazio, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Massimi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Moviola Empoli-Lazio: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Martusciello, il vice di Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Empoli elogiando Provedel Ai microfoni di Dazn nel pre partita contro l’Empoli, ha parlato il vice di Sarri ...Al Castellani, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al ...