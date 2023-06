Mourinho rischia minimo due turni di stop dalla Uefa per gli insulti a Taylor Gazzetta

(Di sabato 3 giugno 2023) Ieri laha aperto un’indagine super gliall’arbitrodurante la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Le indagini riguardano anche il comportamento delle due tifoserie e dei club. Ladello Sport scrive che il tecnico della Romaanche duedi. I tempi per la decisione non saranno brevi. “L’inchiestaè già partita, ma i tempi si annunciano lunghi. Il rapporto dell’arbitroe del delegato Azaryan (Armenia) sono già a Nyon. Presto saranno avviati i contatti con le autorità di pubblica sicurezza ungheresi. Nessuna fretta sulle indagini. Non è ancora stata decisa una data, ma la prima riunione della Disciplinare dovrebbe svolgersi a Nyon a fine ...

... avrebbe aperto un'inchiesta a carico die della Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro ... Nonnulla la Roma, perché il club non sarebbe potuto intervenire in nessun modo. La società ...Indagine Uefa su. Cosaper gli insulti a Taylor 'Roma viene offesa da questa ennesima prova di arroganza dell'Uefa, la cui storia non consente di offendere le vittime di una condotta ...Leggi anche: l'Uefa apre procedimento disciplinare.una lunga squalifica Mou l'incendiario: i tifosi lo adorano. Ma c'è vita e c'è Roma anche senza di lui Roma: tutte le notizie ...

Mourinho: l'Uefa apre procedimento disciplinare. Rischia una lunga squalifica La Gazzetta dello Sport

La Commissione disciplinare dell'Uefa si è messa in moto per “insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Disciplinare ...Via all'indagine sui comportamenti e le frasi di Mourinho dopo Siviglia-Roma. Offese a Taylor: inchiesta Uefa. Contatto a Trigoria con i Friedkin. Ora il tecnico portoghese rischia una squalifica: nel ...