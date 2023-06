Mourinho e la tentazione del capro espiatorio

Al netto del lessico da trivio, che purtroppo è l'abbecedario di questo ambiente,ha ...vorremmo però che dietro questa solerte risposta della burocrazia sanzionatoria si celasse la...(Dal 105' El Shaarawy sv) Dybala 7 - Troppo forte ladi lanciarlo titolare: si prende la ... All.:6 - Josè si gioca subito la carta Dybala, il jolly vincente. Poi si chiude in ...Già, la Roma, perchésta riproponendo il finale della storia. Se nel 2004, pochi giorni ... nel 2010 non tornò a Milano con i suoi ragazzi per non cadere nelladi restare all'Inter. ...

José Mourinho, la tentazione francese e l'addio alla Roma. L ... Open

L’ aggressione contro l’arbitro Taylor e la sua famiglia in aeroporto da parte degli ultrà giallorossi è un gesto gravissimo, da condannare senza se e senza ma. Perché qualunque contestazione verbale, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...