“Mood Sport Village” | luned’ l’inaugurazione | al via il torneo dei quartieri di padel

Casperia, la perla della Sabina, cornice per un aperitivo dalmedievale su un panorama ... il trampolino di lancio per gli esploratori e i gourmet Per gli amanti deglioutdoor, sono molte le ......vede l'ora di raggiungere le località marine per darsi alle più avventurose attività in acqua e aglida praticare in spiaggia, surf, windsurf e sup: complice una ritrovata energia data dal...A Napoli, pur vivendo barricato a Castel Volturno tutto albergo e lavoro, Spalletti è stato bravo anche fuori dal campo ad adeguarsi alancor meglio di colleghi che godono di miglior appeal come ...

“Mood Sport Village”, luned' l'inaugurazione: al via il torneo dei ... anteprima24.it