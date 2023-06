Monte Mario | uno dei punti più belli di Roma è l’epitome del degrado

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 giugno 2023) L’effetto distopico è vedere i lucchetti da innamorati in stile Ponte Milvio ispirati ainzi di Federico Moccia insieme a quelli che sbarrano le porte. Non solo del ristorante e del bar, ma pure del vialetto degli innamorati che, passando sotto un arco ornato dal glicine, s’inoltrava nel parco die lì sotto ci si facevano le foto. Ma tutto ciò non esiste più. Al famoso Zodiaco non c’è più nulla, un ground zero dimenticato da tutti, dal Campidoglio, dal Municipio XIV e dal Servizio Giardini. Fino a marzo del 2020 c’era il famoso ristorante Lo Zodiaco, che ha vissuto la sua dolce vita negli anni 50-60, poi una ripresa negli anni 80, fino a un lento declino. Apprezzato anche da Goethe, qui Paul Gascoigne scatenò una rissa coi fotografi e Heinz Beck fece un endorsement pro Gianni Alemanno. Insieme al bar di fronte, era un ...