Montagna | scivola e si rompe un braccio | escursionista salvato in Val Brembana

(Di sabato 3 giugno 2023) Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Gli uomini della VI delegazione orobica del soccorso alpino hanno portato in salvo un50enne rimasto ferito nel pomeriggio di oggi tra le montagne della Val. I tecnici sono stati allertati dalla Soreu delle Alpi intorno alle 15; l'stava scendendo dalla Via Mercatorum, il sentiero che da Dossena porta a San Giovanni Bianco, quando èto e ha riportato un trauma a un, con una sospetta frattura. In quel momento era in corso un forte temporale. Le squadre del Cnsas, intervenute con sette tecnici, hanno raggiunto l'uomo, lo hanno immobilizzato e trasportato con la barella portantina fino all'ambulanza. L'intervento si è concluso nel tardo pomeriggio.

... salpa sulla zattera e attraversa il guado, percorri il ponte tibetano sul canyon,... sopra Molveno : propone percorsi educativi per bambini intra giochi, animali, escursioni ed ......di diffidenze reciproche e contrasti provocati dal ritorno dell'animale in una comunità di... minima parte di un tutto, o il paradossale tutto di quel niente verso cuila vita (i ...... la Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenute a Rimella per la ricerca di un uomo che non aveva più fatto rientro dopo un escursione in. Dopo alcune ...

Ultimo'ora: Montagna: scivola e si rompe un braccio, escursionista ... La Svolta

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Gli uomini della VI delegazione orobica del soccorso alpino hanno portato in salvo un escursionista 50enne rimasto ferito nel pomeriggio di oggi tra le montagne della Val ...SOVRAMONTE. Intervento del soccorso alpino per aiutare mamma e figlio caduti nel greto di un torrente. Una 50enne e un 21enne sono stati accompagnati all'ospedale. L'incidente si è verificato intorno ...