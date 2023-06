Monopoli Vincenzo Formica investe e uccide volontariamente la figlia Mariangela

(Di sabato 3 giugno 2023) Dramma familiare a(Bari) in contrada Laghezza. Al culmine di un litigioha investito e ucciso la. Infatti secondo gli inquirenti non sarebbe stato un incidente ma un omicidio quanto avvenuto venerdì sera a, 86 anni, dopo un litigio violento, avrebbeinvestito la, 54 anni.è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio in seguito al sopralluogo dei Carabinieri di Bari ed è al momento presso la casa circondariale di Bari.

...in aggiornamento Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di, in ... La svolta durante la notte: i militari hanno fermatoFormica, 86 anni, padre della vittima ...Non sarebbe stato un incidente ma un omicidio , secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, quanto successo ieri sera a. Un 86enne del luogo,Formica, dopo un litigio ...Noi iniziamo tra un mese con la Nazionale B allenata daFanizza, che sarà a Taranto per ... La Coppa, dopo Bari ha fatto tappa a Polignano a mare e a, che anche grazie all'importante ...

Investe la figlia dopo una lite a Monopoli, fermato 86enne: Non è ... Fanpage.it

Secondo le forze dell’ordine di Monopoli, Vincenzo Formica (86 anni) avrebbe investito la figlia Mariangela, di 54 anni, al culmine di una lite familiare ...Padre uccide figlia dopo una lite: l'episodio è accaduto in provincia di Bari. L'uomo ha 86 anni, la vittima 54.