Monopoli | padre investe figlia dopo una lite | in carcere per omicidio

(Di sabato 3 giugno 2023) Un uomo di 86 anni è accusato di aver investito e ucciso la54enneuna. I carabinieri hanno trovato il corpo della donna riverso a terra in una strada privata in contrada Laghezza. Le indagini hanno fatto emergere gravi indizi a carico dell’uomo, che ha precedenti ed è stato sottoposto a fermo. L’uomo ora è incon l’accusa di. La vittima si chiamava Marianna Formica, mentre il, accusato dell’e ora ina Bari, si chiama Vincenzo. Non c’è ancora chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto, né sulle ragioni dellache sarebbe degenerata a tal punto da indurre l’uomo ad investire con la propria automobile la. A quanto si è ...

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata investita e uccisa dal86enne dopo una lite. L'omicidio ain provincia di Bari Cosa è successo. In un primo momento si era pensato ad ......di( Bari ) avrebbe investito e ucciso la figlia , una 54enne trovata morta ieri sera, 2 giugno, in una strada privata di campagna. La vittima si chiamava Marianna Formica, mentre il, ...L'hanno trovata riversa per terra, in una strada privata in contrada Tavarello, nelle campagne di, a Bari . A uccidere Mariangela Formica , cinquantaquattro anni, sarebbe stato suoVincenzo . Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo l'avrebbe investita e uccisa, dopo una ...

Prima il litigio, poi la follia. Un uomo di 86 anni di Monopoli (Bari) avrebbe investito e ucciso la figlia, una 54enne trovata morta ieri sera, 2 giugno, in una strada privata ...Le indagini hanno confermato la responsabilità dell'anziano, che ha precedenti ed è noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato ...