Monopoli | padre investe e uccide la figlia di 54 anni dopo una lite | fermato per omicidio

(Di sabato 3 giugno 2023) L'uomo, 86, è stato portato in carcere. La scoperta del corpo è avvenuta ieri intorno alle 19,30 sul vialetto di una villa privata: in un primo momento non si era escluso un incidente ma nella notte sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza

...l'auto e ucciso la figlia dopo una lite a(Bari). Il corpo della vittima, 54 anni, era stato trovato su una strada privata dai carabinieri, dopo una segnalazione arrivata al 112. Il, ......della Compagnia di, in provincia di Bari, hanno quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio l'anziano V. F., del luogo e con precedenti. Si tratta, come detto, del......indagini della donna trovata morta ieri sera in una strada privata di campagna di, in provincia di Bari. I carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio il...

Monopoli, padre investe figlia dopo una lite: in carcere per omicidio Open

E’ accusato di aver ucciso la figlia, investendola con la propria auto al culmine di una lite. I carabinieri della ...Secondo le forze dell’ordine di Monopoli, Vincenzo Formica (86 anni) avrebbe investito la figlia Mariangela, di 54 anni, al culmine di una lite familiare ...