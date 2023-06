Monopoli | 54enne trovata morta in strada | arrestato il padre È accusato di averla investita

(Di sabato 3 giugno 2023) È in carcere a Bari Vincenzo Formica, 86 anni. Èdi avere investito e ucciso ieri, davanti a casa, la figlia Marianna, 54 anni, al termine di una furibonda lite. Il corpo della donna è stato rinvenuto esanime dai carabinieri nellaprivata di accesso all’abitazione in una contrada di. I militari erano stati allertati da una telefonata. L'articoloinil Èdi proviene da Noi Notizie..

Dramma familiare a. Un uomo di 86 anni è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di avere investito e ucciso la figliaal termine di una lite per motivi familiari. in un primo momento si era pensato ...Prima il litigio , poi la follia . Un uomo di 86 anni di( Bari ) avrebbe investito e ucciso la figlia , unatrovata morta ieri sera, 2 giugno, in una strada privata di campagna. La vittima si chiamava Marianna Formica, mentre il padre, ...Un uomo di 86 anni è stato sottoposto a fermo la scorsa notte dai carabinieri acon l'accusa di avere investito e ucciso sua figliaal termine di una lite per motivi familiari. I militari, intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112, hanno trovato il ...

Monopoli, trovato in una strada privata cadavere di una 54enne ... Telebari

L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Bari. Non si conoscono le ragioni del gesto. Investe ed uccide la figlia dopo una lite. Un uomo di 86 anni è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri a Mon ...Un uomo di 86 anni è stato arrestato a Monopoli con l'accusa di aver volontariamente investito con l'auto la figlia54enne dopo una lite, uccidendola ...