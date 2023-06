Moda e tagli capelli | il lob di Martina Colombari e la gonna lunga fiorita

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 3 giugno 2023)sceglie sempre degli outfit veramente irresistibili. Ad esempio ha indossato unae questa è la grande protagonista dell'estate 2023. Si può prendere ispirazione anche dai suo meraviglioso lob, per avere uno stile molto più giovanile e l'attrice ne è proprio l'esempio. Finalmente è arrivato il momento più indicato, per scoprire attentamente tutte le novità dei prossimi mesi. Tendenzeestate 2023 Recentementeha sfoggiato una t-shirt di colore giallo. Il capo ha lo scollo rotondo e le maniche corte. L'attrice ha abbinato una, perfetta per affrontare con spensieratezza la stagione estiva. Quest'ultima arriva ai piedi e risulta essere molto vaporosa. ...