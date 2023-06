Miretti | possibile addio? Ecco cosa sta succedendo

(Di sabato 3 giugno 2023) La Juventus rischia di perderenel corso del calciomercato estivo; cerchiamo di capire la situazione intorno al centrocampista. Non è stata una stagione semplice per la Juventus sotto tutti i punti di vista; per quanto riguarda l’aspetto calcistico i bianconeri hanno vissuto dei momenti veramente complicati e uno di questi è stato, senza ombra di dubbio, l’eliminazione dai gironi di Champions dopo cinque sconfitte e una sola vittoria in sei partite.(LaPresse)Proprio in quel momento che Allegri ha dato una scossa decidendo (considerando anche i numerosi infortuni) di puntare sui giovani; la risposta è stata positiva con i baby talenti che hanno portato la Juve fuori dalle difficoltà. Sono diversi i giovani che si sono messi in mostra; uno di questi è, senza alcun dubbio,. Il classe 2003 ha dimostrato di avere la ...

... a maggior ragione con laconferma di Allegri in panchina come raccolto da Calciomercato.it. Fabio(LaPresse) - Calciomercato.itLa Juve si è assicurata maggiore potere contrattuale ...E, per il futuro si punta sui giovani prodotti del vivaio, come Fagioli,, Soulé, Iling - ... Sotto contratto fino al 2025, nelle ultime ore si è parlato anche di unablindatura con un ......ha cercato ai mali estremi l'estremo rimedio di setacciare gli oriundi in ogni campionato..., Locatelli, Fagioli e Kean , più Gatti e Chiesa ). In Conference Italiano ne ha esibiti 6 ...

Moviola Juve-Lecce: Miretti, il gol e il fuorigioco con le dita Tuttosport

Nonostante il rinnovo, Szczesny non è tra gli incedibili della Juventus. L'intreccio di mercato e il possibile sostituto del polacco ...Per quanto riguarda gli altri centrocampisti (anche quelli che rientreranno dai prestiti) non è da scartare una possibile cessione, confermato Kostic ...