Per questo un 28enne del Salvador, pregiudicato, è stato arrestato a Rho () dai carabinieri in flagranza di reato, per lesioni personali aggravate contro la moglie. All'arrivo dei carabinieri, ...A guidare la corsa al rialzo è, +1.90% sopra i 26.500 punti, recuperando quanto perso alla ... il premio al rischio tra Italia e Germania sul tratto decennalefino al minimo da 10 marzo ...In uno spaccato di- che spessoun legame con Torino - i personaggi di Balzano si muovono dando vita a nuove possibilità: le stesse che noi per primi potremmo scoprire se solo ci ...

Milano, stringe cinghia al collo della moglie davanti ai figli: arrestato TGCOM

Ha aggredito la compagna percuotendola e stringendole la cinghia della borsa intorno al collo davanti ai suoi tre figli. Per questo un 28enne del Salvador, pregiudicato, è stato arrestato a Rho (Milan ...Per Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'assassinio di Giorgia Tramontano, è scattata la custodia cautelare, ma il Gip ha negato l'aggravante della premeditazione all'uomo ...