(Di sabato 3 giugno 2023), 3 giu.(Adnkronos) - Nella tarda serata di ieri, a, i carabinieri del nucleo radiomobile hannoper tentato furto aggravato un 28enne cubano con pregiudizi di polizia per reati in materia di immigrazione. I militari sono intervenuti in unnella zona diin seguito alla richiesta di aiuto da parte di alcuni dipendenti del locale che avevano notato il 28enne sottrarre laad una cliente. Il giovane aveva tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e. Laè stata recuperata e restituita alla sua proprietaria.

Milano: ruba la borsa di una donna in un ristorante di Brera, arrestato

