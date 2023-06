Milan-Verona | Pioli in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di sabato 3 giugno 2023) Alle 14:00 di sabato 3 giugno Stefanoparlerà indella vigilia di, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. L’allenatore rossonero è pronto a presentare questo appuntamento al termine di una stagione con luci e ombre. Ladi Stefanopotrà essere seguita in diretta suTV, disponibile anche su Dazn oltre che sul canale Youtube della società rossonera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dalle 14:00. Quali saranno le sue parole? Scopriamolo insieme. SportFace.

Leggi anche Ilblinda Leao fino al 2028, è ufficiale: 'Rinnovo per vincere, sono molto felice' Con ill'ultima di Ibrahimovic: saluterà ilsenza giocare: tutte le notizie ...In caso di successo e contestuale sconfitta della Lazio contro l'Empoli, potrebbe ancora arrivare seconda; in caso di sconfitta e vittoria delcontro ilfinirebbe, invece, al quarto ...... ore 18.30 Cremonese - Salernitana: ore 21.00 Empoli - Lazio: ore 21.00 Domenica 4 giugno 2023 Napoli - Sampdoria: ore 18.30 Atalanta - Monza: ore 21.00 Lecce - Bologna: ore 21.00: ore ...

Alla disperata ricerca di punti salvezza. Il Verona, attualmente terzultimo in classifica a pari merito con lo Spezia a quota 31, farà visita al Milan, già certo di un posto tra le prime quattro, ..."Il Milan blinda Leao: rossonero fino al 2028". Così titola oggi in taglio alto il Corriere della Sera, riportando la notizia della fine.