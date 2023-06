Milan-Verona | il ricordo del 1973 | il dispiacere può essere restituito

E poi dicono che il calcio è uno sport collettivo, che gli individualisti lo rovinano, che bisogna "fare squadra", che il successo nasce dal gioco prodotto dal gruppo e che la gloria dev'essere ...Domani sera alle 21 ilaffronterà ilper l'ultima di campionato: ecco la probabile formazione di ...La famosa 'fatal': nel '72 - 73 con Rocco e nell'89 - 90 con Sacchi ilperde al Bentegodi due scudetti che parevano già in tasca. Lacrime e polemiche. L'obiettivo della gente rossonera è ...

Milan-Verona è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming. Paradossalmente questa partita, per il Verona, potrebbe ...Se l'Inter cadesse col Torino, il Milan potrebbe chiudere davanti in classifica. E i tifosi si scatenano sul web: vendichiamo i due scudetti persi in trasferta coi gialloblu ...