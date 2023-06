(Di sabato 3 giugno 2023), allenatore del, ha parlato del calciomercato e del possibile interesse per il calciatore del

'Ibra' potrebbe salutare domani ilnella gara di San Siro col Verona enon chiude le porte a un eventuale sbarco in Brianza del 41enne attaccante: 'Non abbiamo parlato di giocatori, ...Quello di Leao e quello disono due gol pesantissimi messi a segno dae Monza. Perché il portoghese e il napoletano hanno dimostrato di essere il quid in più della stagione di ...Allenatore:. Lecce - Bologna LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...- Hellas Verona(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali,...

Milan, Palladino: “Ibrahimovic al Monza C’è spazio anche per lui qui” Pianeta Milan

Palladino continuerà il matrimonio con il Monza: adesso il tecnico e Galliani sono pronti a rinforzare ulteriormente la squadra biancorossa ..."Mi spiace che Zlatan non sia riuscito a essere a disposizione per domani", spiega Il tecnico del Milan Pioli alla vigilia della sfida con il Verona. (ANSA) ...