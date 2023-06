Milan-Ibrahimovic è finita | domani il saluto ai tifosi

Con la partita di domani sera, l'ultima della stagione di campionato contro il Verona, Zlatanlascerà il. Lo ha annunciato la società rossonera, spiegando che al termine del match a San Siro si terrà "una breve cerimonia che coinvolgerà tutto il pubblico". Il club intende ...Poche ore e a San Siro verrà scritta la parola fine. Domani sera, al termine dell'ultima partita di campionato contro il Verona, ilsaluterà Zlatan. Stavolta per davvero, almeno parlando di campo. Per il campione svedese è prevista una breve cerimonia che coinvolgerà tutti i tifosi presenti: un ringraziamento ...Innanzitutto devo dire che mi dispiace che Zlatan non sia riuscito a essere a ... Queste le parole del tecnico del, Stefano Pioli, alla vigilia sella gara con il Verona. 'Io e Zlatan ...

Zlatan Ibrahimovic lascia il Milan: il campione svedese saluterà i rossoneri domani sera al termine della partita conclusiva del campionato con il Verona."GodBye Zlatan". Una "o" in meno per avvicinare in cima all'Olimpo rossonero Zlatan Ibrahimovic. Tra l'attaccante svedese e il Milan, infatti, la storia è ...