"Per un tiro-gol sono passato in pochi minuti da essere un coglione a diventare un eroe": rompe così la tensione l'delMichelenel dopopart...

... rompe così la tensione l'del Bari Michelenel dopopartita della gara dei pugliesi contro il Sudtirol al San Nicola, una sfida vinta giocando un tempo in dieci contro undici (per l'...'I ragazzi hanno meritato la qualificazione alla finale. Per me è una soddisfazione immensa. Ci ho sempre creduto, anche quando siamo rimasti in dieci'. Lo ha detto Micheledel Bari, dopo la vittoria contro il Sudtirol che vale la finale dei playoff di Serie B: 'Io ringrazio questi ragazzi perché mi hanno regalato emozioni incredibili a me che sono un ...M.. SüDTIROL: Poluzzi G. (Portiere), Curto M., Zaro G., Vinetot K., Celli A., De Col F., Belardinelli L., Tait F., Fiordilino L., Odogwu R., Mazzocchi S.. A disposizione: Carretta ...

Mignani, “allenatore nel pallone” che ha portato il Bari alla finale play off per la A Il Foglio

Il tecnico dei pugliesi commenta con una citazione dal film-cult con Lino Banfi il successo contro il Sudtirol nel ritorno della semifinale play off di serie B ...Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato nel post partita in vista della finale dei playoff contro una tra Parma e Cagliari Il Bari è la prima finalista dei playoff di Serie BKT 2022-2023, il ...