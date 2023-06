Michelle Hunziker intervine sul caso di Giulia Tramontano | le sue parole su Instagram

Leggi su tvzap

(Di sabato 3 giugno 2023) Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images for Outletcity Metzingen / VIP Luxury NightPersonaggi tv. . Gli appelli in tv, poi sui social e la ricerca disperata di trovarla ancora viva, magari nascosta da qualche parte o in un’altra città, ma l’epilogo della storia diTramontana è stato a dir poco tragico. La ragazza 29enne è stata ucciasa dal suo compagno. La donna era anche incinta di sette mese. Lei e il suo bambino non ci sono più a causa dell’ennesimo femminicidio che si è consumato in Italia. Su questa storia da brividi è intervenuta anche, la quale da anni si occupa del delicato tema della violenza sulle donne con la sua associazione chiamata “Doppia Difesa”.Leggi anche:, il commovente messaggio d’addio della sorella Leggi anche: ...