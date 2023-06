Mettersi nei panni del superiore | come riconoscere e gestire i capi autoritari e stupidi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Nelle piccole imprese si verifica frequentemente il fenomeno, contrariamente a quanto accade nelle grandi aziende, di essere di fronte a una struttura gerarchica-piramidale più o meno schiacciata, in cui quelli che obbediscono sono meno di quelli che comandano. Pertanto quando (spesso) si affronta il problema dei rapporti interpersonali in queste realtà, ci si concentra sulla leadership e sull’arte del comando. In tale contesto gli ordini che giungono dai nostri superiori, spesso con la duplice maglietta di proprietario e manager, non sempre sono saggi, ponderati, condivisi e comprensibili. Anzi più volte ci sembra di non avere un capo perfetto. È troppoo, sia nei modi (a dir poco “bruschi”), sia nei contenuti (non ci spiega il senso e gli obiettivi delle sue direttive). Ma siamo davvero sicuri che sia il nostro capo ad essereo? ...