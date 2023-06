Meteo | previsioni di domenica 4 giugno | instabilità e rovesci

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 3 giugno 2023) Il tempo rimane instabile anche nella giornata di, con alcune precipitazioni attese –e temporali – soprattutto in alcune aree d’Italia. Non significa tuttavia che pioverà tutto il giorno, come già accaduto nei giorni scorsi. Colpiti in modo specifico Nord, Marche e Abruzzo e Sardegna. Si fa ancora attendere, perciò, l’arrivo dell’alta pressione e di una stabilità atmosferica. Ancora lontane, infine, le ondate di calore intenso: solo un lieve aumento nel caso della Sicilia e in generale del Meridione (valori intorno ai 25 gradi) (LE).