Messa in tv domenica 4 giugno | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 3 giugno 2023) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

In tutte le messe celebrate domani,, nelle due parrocchie di Senago, nella preghiera dei fedeli ci sarà un pensiero dedicato a Giulia. "Ne ho parlato poco fa con il parroco don Sergio ...Il programma della Santache sarà trasmessa su TV20004 giugno. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, sarà trasmesso un unico appuntamento ...Il programma della Santasu Rai Uno per4 giugno. La celebrazione sarà come di consueto trasmessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ...

Senago, ore di angoscia per la scomparsa di Giulia, incinta al ... YouTube

Saranno celebrati a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, i funerali di Giulia Tramontano, la ventinovenne incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago, ...Lecco (Lècch) - Santa Messa in latino nel rito ambrosiano antico a Lecco. La funzione sarà celebrata nella chiesa di Santa Marta, in piazza Santa Marta. Il prossimo appuntamento con la profonda spirit ...