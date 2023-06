Meno delivery | più liberi

Leggi su panorama

(Di sabato 3 giugno 2023) Il boom di pranzi e cene recapitati a casa ha un difetto d’origine. Fa perdere il valore del cibo e della convivialità. Nel mio piccolo ho già iniziato la controrivoluzione: niente più pizza a domicilio. La pizza si mangia in pizzeria, calda, bella, appena uscita dal forno. Oppure ce la facciamo in casa. L’altra sera mio figlio Lorenzo ne ha cucinate tre con le sue mani: erano meravigliose. Mia figlia Alice era stata in Toscana e ha portato un formaggio strepitoso. Un amico ci aveva regalato una torta. È stata una cena molto bella, seppur improvvisata: era la prima volta dopo settimane che riuscivamo a rivederci tutti insieme, figli grandi, fidanzati e fidanzate compresi, e c’era dentro quelle portate semplici il calore dei cibi scelti. Preparati. Sfornati con passione. Un calore che non può avere nessuna cena ordinata a Glovo tramite app. Lo so: adesso mi prenderò un’altra volta del ...