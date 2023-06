Matri | «L’Inter può far male al Manchester City | sarà un 70-30%!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) Alessandro, ospite come opinionista a DAZN, ha parlato nello specifico di alcuni calciatori deldopo la vittoria contro il Torino (vedi articolo). Le sue parole anche sulla finale di Champions League. AZIONE E ATTEGGIAMENTI ? Alessandro, a DAZN nel post-partita di Torino-Inter, ha parlato così della squadra di Simone Inzaghi: «e Romelu Lukaku stanno bene fisicamente. Lukaku trova il suo pane in queste partite. Il futuro di Samir Handanovic è molto legato al futuro di André Onana: se lui dovesse andare via,terrà Handanvoic. Ho apprezzato le parole di Robin Gosens (vedi articolo), perché non è mai facile per un giocatore ammettere di non star bene. Anche negli atteggiamenti invece non ha mai preteso di dover giocare per forza. Si è sempre messo a disposizione. Finale ...