Maternità surrogata | si fa prima a dire no Poi a farne le spese sono famiglie e diritti

(Di sabato 3 giugno 2023) In queste settimane si è tanto parlato della proposta di legge per trasformare la gestazione per altri in reato universale. E questa è l’unica cosa riguardo la GPA di cui si è discusso in Italia. Si tratta di un tema delicato per l’opinione pubblica, che dovrebbe essere accompagnato da un dibattito serio e informato, in cui ad avere la parola siano le donne che scelgono di fare da portatrici. Invece, la politica italiana (destra e sinistra, con poche distinzioni) sceglie di parlarne sempre e solo in relazione allearcobaleno, in particolare con l’intento di disconoscere a genitori e figli proprio lo status di famiglia e ignorando qualunque dato internazionale su chi realmente ricorre alla GPA (per la maggior parte coppie formate da un uomo e una donna). Il testo del ddl discusso in Commissione Giustizia – atteso in aula per il 19 giugno – conferma la ...