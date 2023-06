Masterchef | vi ricordate l' ateniese Spyros Theodoridis? Che fine ha fatto oggi | dopo aver vinto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 3 giugno 2023), vi, il vincitore della prima edizione? Ecco chehail trionfo al talent show culinario Uno di quei programmi in grado sempre di appassionare milioni di telespettatori èItalia. Il motivo è presto detto: persone comuni finiscono per diventare delle vere e proprie star seguendo la loro passione più grande: la cucina. Questo succede in ogni edizione e non solo per i vincitori, ma anche per tutti gli altri partecipanti. Insomma, di quella che è andata in onda solo poco tempo fa nonmica solo Edoardo Franco! Anche Hue, ad esempio, è rimasta nel cuore di tanti. Sicuramente però, vincere il programma significa cambiare completamente la ...