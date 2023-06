Marocco A Fes un simposio internazionale per celebrare la cultura Amazigh

(Di sabato 3 giugno 2023) Si è concluso venerdì a Fes, in, presso la suggestiva cornice del Palais Medina, undedicato alla. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Aman per lo Sviluppo Sostenibile (Fondation Aman pour le Developpement Durable), intendela recente decisione reale verso l’integrazione e la tolleranza. Il Re del, Mohamed VI, ha infatti ufficialmente riconosciuto come giorno festivo il capodanno, Yennayer, alla stregua del capodanno islamico e di quello gregoriano. La sessione di dialogo è servita a promuovere la lingua e la, come componente essenziale dello Stato e dell’identità marocchina, ricca dei suoi numerosi affluenti riconosciuti ...

... i biellesi si sono avviati per una spedizione in. I quattro piloti e la passeggera, che ... Di seguito l'elenco dei luoghi interessati: Tangeri / Meknes () / Midelt / Cirque du Jaffar (solo ...Ilera in semifinale. A fine partite qualcuno aveva tirato fuori un numero. L'attaccante si era arrampicato in aria per 2.78 metri. Ossia 15 centimetri in più di Ronaldo nel suo iconico gol ...... in, porterà i motociclisti a Marrakech: dallo Stretto di Gibilterra fino all'entroterra, ... Di seguito l'elenco delle città interessate: Tangeri / Meknes () / Midelt / Cirque du Jaffar (solo ...

dal 28 ottobre al 4 novembre 2023: Marocco: le Città Imperiali ... Touring Club

Quattromila chilometri e non sentirli: due moto, un viaggio. Stefano Ronci e Flavio Cacciafava alla scoperta del Marocco.Il sole spunta indorando il giorno senza nuvole, l’ora della preghiera si annuncia con il richiamo del Muezzin. I fiori degli alberi di jacaranda e gelsomino si schiudono profumando i vicoletti della ...