Marco Tardelli | ' I gay nel calcio ci sono | non so perché non lo dicono Sposare Myrta Merlino? E se mi dice no?'

Sta per partire 'L'avversario', la nuova trasmissione di Rai3 in cui il campione del mondo dell'82intervisterà diversi campioni del passato (il primo sarà Antonio Cassano ). E in un'intervista al Corriere della Sera , l'ex calciatore e allenatore si racconta ed esprime le sue idee ...dice che per gli omosessuali nel calcio è il momento del coming out. Il centrocampista campione del mondo con l'Italia nel 1982 sostiene che è impossibile che non ci siano calciatori ...Al via dal 5 giugno, ogni lunedì alle 23.15 su Rai 3, "L'Avversario" il nuovo format originale prodotto da Rai Cultura, che segna il debutto alla conduzione di. Sei puntate in cui il grande campione ripercorre la carriera e le vita di altrettanti straordinari sportivi come Antonio Cassano, Roberto Mancini, Federica Pellegrini, Lea Pericoli, ...

Sta per partire 'L'avversario', la nuova trasmissione di Rai3 in cui il campione del mondo dell'82 Marco Tardelli intervisterà diversi campioni del passato (il primo sarà Antonio Cassano). E in ...Il campione dei Mondiali dell’82: «Con l’Avvocato mi lamentai per un infortunio e lui rispose: la mia gamba sta peggio». I soprannomi: «Coyote me lo mise Bearzot, Schizzo Spinosi. Ma anche Triglia inn ...