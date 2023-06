Marco Columbro | “I capi di Stato sono collusi con gli alieni | non siamo soli in questo universo”

(Di sabato 3 giugno 2023) Ospite di Peter Gomez a “La Confessione” in onda sul canale Nove,ripercorre la sua vita e la Perizona Magazine.

Stasera 2 giugno, alle 22:45, sul Nove , torna La Confessione , il programma in cui Peter Gomez intervista i protagonisti di politica. Ospite di questa sera saràche parlerà del suo rapporto con Silvio Berlusconi L'attore ed ex conduttore di programmi storici come Buona Domenica e Paperissima, racconterà i suoi esordi nel teatro, l'incontro con ...Un legame importante e un sentimento sincero:racconta senza peli sulla lingua cosa pensa di Silvio Berlusconi. Uno dei volti della tv più amati di sempre è senza dubbio quello diche a La Confessione, programma ...A LA CONFESSIONE DI PETER GOMEZ: BERLUSCONI UN VISIONARIO, MA... Anticipazione da 'La Confessione' - 'Nove'ALLA CONFESSIONE DI PETER GOMEZ Nuova puntata del programma ...

Marco Columbro: «Berlusconi L’uomo più generoso che io conosca, ma si è circondato di opportunisti» Corriere TV

Appuntamento giovedì 8 giugno al Cinema La Compagnia di Firenze con la selezione regionale. Ospite d'eccezione: Marco Columbro ...Edoardo Mecca, voce di Radio 105, ha costruito il suo successo sulle parodie: «Tutto iniziò con Zeman ed Eriksson. A teatro porto la lotta al cyberbullismo» ...