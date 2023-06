Marchisio contro i tifosi della Roma | “aggressione schifosa” | poi insulti social all’ex Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 giugno 2023) Continuano ad arrivare tante reazioni dopo la partita di Europa League tra Siviglia e. I giallorossi sono ancora fuoriosi per l’arbitraggio di Taylor e il direttore di gara è stato vittima di un’nel post-partita daigiallorossi. “Questa roba non è calcio, non è tifo, non fa onore a nessuno ma è solo delinquenza di cui siamo tutti stanchi. Basta!”. Claudio, ex calciatorentus, condanna l’episodio. “25 milahanno colorato Budapest con i colori. Dal primo all’ultimo secondo hanno sostenuto con amore e passione la propria squadra, e hanno rappresentanto quanto di più bello il nostro calcio ha da offrire all’Europa, rendendo onore allache ha fatto un ...