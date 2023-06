Manfredi | “Cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti”

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sicuramente daremo laperché il tecnico è stato il condottiero di quest’anno”. Alla vigilia dei festeggiamenti per il terzo scudetto, previsti per domani 4 giugno, il sindaco diGaetanoha annunciato a Sicomunicazione l’intenzione dell’amministrazione comunale di conferire il riconoscimento della città al mister che ha realizzato il sogno calcistico azzurro. L’annuncio nel corso della presentazione del libro del giornalista Gianfranco Coppola, “Campioni per sempre. Terzo scudetto, leggende delallo specchio” (edito da LeVarie). Il sindaco di, Gaetano, ha dichiarato: “Misterha conquistato lo scudetto con grande professionalità, con grande dedizione ma ...

"Sicuramente daremo laa Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest'anno". Alla vigilia dei ... previsti per domani 4 giugno, il sindaco di Napoli Gaetanoha ...'Sicuramente daremo laa Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest'anno'. Alla vigilia dei ... previsti per domani 4 giugno, il sindaco di Napoli Gaetanoha ...Prima che da avversario, tornerà a Napoli per ricevere dal sindacolaonoraria. Sarà un modo per legittimare un legame cominciato due anni fa, quando fece stampare sulla ...

Manfredi, 'a Spalletti la cittadinanza onoraria di Napoli' - Campania Agenzia ANSA

«Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest'anno». Alla vigilia dei festeggiamenti per il terzo scudetto, ..."Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest'anno". (ANSA) ...