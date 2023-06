Manfredi annuncia | “Daremo la cittadinanza onoraria a Spalletti” | poi il retroscena sulla data di consegna

(Di sabato 3 giugno 2023) Il sindaco della città di Napoli, Gaetano, ha confermato la volontà dire al tecnico Lucianolaonorararia. Il primo cittadino ha parlato ai microfoni di Sicomunicazione nel corso della presentazione del libro del giornalista Gianfranco Coppola, “Campioni per sempre. Terzo Scudetto, leggende del Napoli allo specchio”. Le parole del primo cittadino Di seguito, quanto dichiarato: Sicuramentelaperché il tecnico è stato il condottiero di quest’anno. Misterha conquistato lo scudetto con grande professionalità, con grande dedizione ma anche grande compostezza. Parliamo di un grande allenatore che ha dato tanto a questa città e per questo c’è stata una proposta unanime del ...

Gaetano Manfredi ha parlato di Luciano Spalletti soffermandosi sulle intenzioni del Comune di conferirgli un importantissimo riconoscimento.Luciano Spalletti riceverà la cittadinanza onoraria dal Comune di Napoli. Ad annunciarlo è il sindaco Gaetano Manfredi ...