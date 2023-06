Manchester City | Gundogan sul futuro | “Nulla è ancora deciso”

Occhio alInzaghi non ha visto la finale di FA Cup che ilha vinto contro ilUnited: "Lo studierò con grande attenzione in questi giorni. Serviranno coraggio e personalità ...Storica doppietta per il, che dopo aver conquistato la Premier League ha trionfato sabato anche nella finale della coppa nazionale inglese FA Cup : un derby casalingo contro ilUnited, vinto per ...Commenta per primo Protagonista in Torino - Inter, la sua ultima gara in nerazzurro della stagione, Samir Handanovic ha parlato ai colleghi di Dazn : ' La finale di Istanbul è l'esame più difficile ...

Il Manchester City chiama, l'Inter risponde a Torino: Brozovic blinda il terzo posto in Serie A Calciomercato.com

Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la Fa Cup, imponendosi in finale sui cugini del Manchester United ...Inter corsara e di nuovo vincente nell'ultima partita stagionale in Serie A, preludio all'attesissima finale di Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri vincono per 1-0 sul campo del ...