Manchester City | Gundogan dopo la vittoria della FA CUP | “Ora vinciamo il Treble”

(Di sabato 3 giugno 2023)è il protagonista per eccellenza nelche vince contro ilUnited la FA CUP 2022/23. Il centrocampista tedesco è stato autore di una doppietta nella finale di Wembley. Subitoil matchsi è concesso ai giornalisti, sottolineando la voglia di chiudere un cerchio con laChampions League che vorrebbe dire Triplete, o come lo chiamano in Inghilterra, del. Le parole di: “Ora la nostra priorità è riposarci e riprenderci per essere pienamente pronti per la finale di Champions. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di speciale e di vincere ile non vogliamo sprecare questa opportunità. Posso promettere ai nostri tifosi che ...

Una caratteristica, questa, che ha portato con sé nella sua esperienza di sette anni al, giunta all'ultimo tango da ballare a Istanbul. UN LAMPO, ANZI DUE - Non che il penultimo non ...... si avvicina l'appuntamento di Istanbul: manca una settimana e, intanto, le quote di- Inter restano sostanzialmente invariate, sia per quanto riguarda i 90', sia per il mercato ...I nerazzurri di Simone Inzaghi sono invece proiettati all'attesissima finale di Champions League contro ilma non faranno sconti: vogliono blindare la terza posizione in campionato ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Londra, 3 giu. (Adnkronos) – Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la Fa Cup, imponendosi in finale sui cugini del Manchester United ...