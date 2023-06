Manchester City | Guardiola | «Ora possiamo parlare di Triplete»

(Di sabato 3 giugno 2023) Le parole di Pep, tecnico del, dopo la vittoria contro ilUnited in finale di FA Cup Pepha parlato alla BBC dopo la vittoria delin finale di FA Cup contro i rivali delUnited. Di seguito le sue parole. «Adessodianche se ovviamente dobbiamo ancora vincere la Champions League. Abbiamo dato una grande gioia alla nostra città e ai nostri tifosi. Ho dato due giorni liberi alla squadra, poi avremo 3-4 sessioni per preparare la sfida contro l’Inter. Partiremo giovedì mattina dopo l’allenamento. Oggi però era molto importante per noi, la FA Cup è una coppa importante».

