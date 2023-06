Manchester City batte United 2-1 e vince FA Cup

(Di sabato 3 giugno 2023) Londra, 3 giu. (Adnkronos) - Secondo trofeo stagionale per ildi Pep Guardiola che dopo la Premier Leagueanche la FA Cup, imponendosi in finale sui cugini delper 2-1. Rete subito in avvio di gara, dopo appena 13 secondi, di Gundogan, poi pareggio su calcio di rigore di Fernandes al 33' e gol decisivo sempre di Gundogan al 51'. Ilpunterà ora al Triplete con la Champions League: il 10 giugno è in programma la finale contro l'Inter a Istanbul.

144 Col corpo a Torino, con la testa a Istanbul . O meglio al, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'Inter affronta il Torino di Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa ...Commenta per primo Grande protagonista oggi nella finalissima di FA Cup vinta dalnei confronti dei cugini delUnited (2 - 1 il finale), Ikay Gundogan ha parlato anche del suo futuro: 'Nulla è ancora deciso - la dichiarazione del tedesco in scadenza con i ...Commenta per primo L'obiettivo Treble ora è lì, a portata di mano. Dopo la conquista della sua seconda FA Cup alla guida del- che fa seguito ad un campionato vinto con una rimonta esaltante nei confronti dell'Arsenal - Pep Guardiola può mettere nel mirino la finale di Champions League di Istanbul del ...

Dopo la vittoria della FA Cup, la squadra di Guardiola sembra ancora più ingiocabile, ma qualcosa a favore dell'Inter questa partita ha detto.(Adnkronos) - Secondo trofeo stagionale per il Manchester City di Pep Guardiola che dopo la Premier League vince anche la FA Cup, imponendosi in finale sui cugini del Manchester United per 2-1. Rete s ...