Manchester City batte United 2-1 e vince FA Cup

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Secondo trofeo stagionale per ildi Pep Guardiola che dopo la Premier Leagueanche la FA Cup, imponendosi in finale sui cugini delper 2-1. Rete subito in avvio di gara, dopo appena 13 secondi, di Gundogan, poi pareggio su calcio di rigore di Fernandes al 33? e gol decisivo sempre di Gundogan al 51?. Ilpunterà ora al Triplete con la Champions League: il 10 giugno è in programma la finale contro l’Inter a Istanbul. L'articolo proviene da Italia Sera.

